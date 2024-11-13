В Коломне возводят котельную по госпрограмме

Специалисты главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку котельной в городе Озеры городского округа Коломна. Завершить строительство объекта планируют в декабре текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство блочно-модульной котельной стартовало в сентябре прошлого года в рамках госпрограммы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Общая площадь теплообъекта составляет 182 кв. метров, а его мощность достигнет 65 тысяч кВт/ч. Котельная обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячей воды для трех многоквартирных домов, а также важных социальных учреждений города, таких как школа, профучилище, Дворец культуры и бассейн «Чайка».

Новая котельная оснащена системой полной автоматизации, благодаря чему она сможет функционировать без постоянного присутствия персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.