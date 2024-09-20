В Коломне восстанавливают исторический дом 1810 года

В Московской области продолжается восстановление объектов культурного наследия. Одним из примеров является капитальный ремонт двухэтажного дома № 40 по улице Посадская в Коломне, построенного в 1810 году. Дом, являющийся памятником гражданской архитектуры в стиле классицизма, играет важную роль в формировании исторической городской среды Коломны. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Согласно архивным данным, дом был построен по типовому проекту. Больше двух веков назад основная часть здания была каменной, с небольшим сводчатым подвалом и восточным фасадом, усложненным двумя симметричными ризалитами. Позже к дому пристроили каменные сени с деревянным вторым этажом, но при этом сохранились его оригинальные черты и конструктивные особенности.

Сегодня ведутся работы по ремонту несущих конструкций с усилением элементов фасада и восстановлению фундамента. Общая площадь работ составляет около 1 тыс. кв. метров, на данный момент выполнено уже 60% работ. Ранее была завершена реконструкция скатной крыши, а в ближайших планах — замена систем электроснабжения и общедомового освещения.

Подрядная организация ООО «ПАРК» реализует проект восстановления в рамках региональной программы капитального ремонта. За качеством выполнения работ ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые обеспечивают соблюдение всех строительных норм и правил, необходимых при восстановлении объектов культурного наследия.

«Восстановление культурных объектов — это важная часть работы по сохранению исторического облика Московской области. Такие дома, как здание на улице Посадская в Коломне, не только напоминают нам о прошлом, но и продолжают жить, становясь примером качественного восстановления. Мы стремимся, чтобы каждый объект культурного наследия сохранялся и продолжал служить жителям региона», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Жители Подмосковья могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта по ссылке или в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.