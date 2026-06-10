В Коломне в 2026 году отремонтируют 249 подъездов

В городском округе Коломна в 2026 году приведут в порядок 249 подъездов многоквартирных домов. Работы уже завершены в 26 подъездах, еще семь находятся в ремонте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кампания по обновлению подъездов проходит в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах округа. В Коломне отремонтируют 180 подъездов, в Озерах — 58, еще 11 — в селах. По данным на 9 июня, работы полностью завершены в 26 подъездах, еще семь находятся в активной фазе.

В первом подъезде дома №93а на улице Ленина в Коломне рабочие уже распределены по этажам. Специалисты зачистили старую краску, выровняли поверхности шпаклевкой и наносят современное акриловое покрытие без запаха. Помимо косметического ремонта, по ряду адресов предусмотрены замена дверей во входных группах, восстановление лестничных маршей и поручней, ремонт отмостки и замена козырьков.

«Все используемые материалы и цвета для ремонта обязательно согласовываются с советом дома, чтобы результат устроил всех», — отметил заместитель генерального директора управляющей компании «ДГХ» Алексей Аксенов.

Он добавил, что в кампании участвуют шесть управляющих организаций. По программе «Чистый округ» ремонт 149 подъездов планируют завершить до 1 сентября, еще 100 подъездов, которые обновляют за счет средств собственников, — до 15 ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.