В Коломне установят новую станцию очистки воды

На территории городского округа Коломна расположено 122 водозаборных узла. В 2025 году по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» новую станцию водоочистки установят на ВЗУ в селе Лукерьино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день на территории нашего округа в рамках губернаторской программы установлено 46 станций очистки воды. Последние две были построены в деревнях Паново и Настасьино. Следующий населенный пункт, в котором по региональной подпрограмме «Чистая вода» появится станция обезжелезивания — это село Лукерьино. Работы пройдут уже в этом году», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Жители Коломны и Озер в основном получают воду с подземного Подольско-Мячковского горизонта, который характеризуется повышенным содержанием природного железа. Для того чтобы вода соответствовала необходимому качеству, она проходит несколько стадий отчистки, в том числе обезжелезивание.

Технология, по которой происходит очистка, основана на принципе озонирования воды. Озон окисляет избыточное железо в составе, после чего взвесь выпадает в осадок. На выходе получается чистая вода, соответствующая всем нормам.

В планах дальнейшей работы на последующие годы — установка станции водоочистки в Нижнем Хорошове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.