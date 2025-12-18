В Коломне у дворовых хоккейных коробок установили теплые раздевалки

Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство» в этом году закупило утепленные раздевалки для любителей покататься на коньках и поиграть в хоккей. Их уже установили возле дворовых ледовых коробок в деревне Зарудня и в селах Лукерьино и Редькино.

«В ближайшее время специалисты „Коломенской электросети“ подключат раздевалки к электричеству. Новые раздевалки позволят местным хоккеистам переодеться в тепле и просушить свою форму», — отметили на предприятии.

Добавим, что всего этой зимой на территории городского округа Коломна планируется открыть 35 ледовых коробок и площадок с натуральным льдом. Осталось лишь дождаться крепких морозов, чтобы залить катки. А главный каток с искусственным покрытием, расположенный в парке Мира, уже доступен для жителей и гостей муниципалитета — ежедневно и в любую погоду.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.