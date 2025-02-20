В Коломне системы видеонаблюдения установят еще в 270 подъездах

В Коломне и Озерах подключат к системе видеонаблюдения еще 270 подъездов жилых домов. Инициатива по установке камер может исходить как от самих жильцов, так и от местных властей. Вопрос решается на общем собрании собственников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году в Коломне и Озерах системами видеонаблюдения было оснащено более 80 многоквартирных домов. Например, камеры были установлены в семи подъездах дома № 22 на Окском проспекте, трех подъездах дома № 10 на улице Филина и шести подъездах дома № 10 по улице Калинина.

«Если большинство жителей поддерживает установку видеонаблюдения, протокол собрания передается управляющей компании. Монтаж оборудования осуществляется за счет муниципального бюджета, и дополнительные расходы на жильцов не возлагаются», — отметил первый заместитель гендиректора ООО «ДГХ» Максим Кичайкин.

Совет дома вместе со специалистами определит место, где будут установлены видеокамеры. Монтаж оборудования осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.