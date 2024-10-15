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Воздушную линию 110 кВ «Голутвин — Рубин» протяженностью порядка 28 километров построили и ввели в эксплуатацию еще 95 лет назад, в 1929 году. Большая часть опор на ЛЭП уже была заменена ранее. В 2024 году специалисты службы линий восточного филиала компании «Россети Московский регион» заменили оставшиеся 64 деревянных опоры линии на современные железобетонные. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта высоковольтных ЛЭП.

Благодаря модернизации линии «Голутвин — Рубин» удалось повысить качество и надежность электроснабжения для более чем 38,6 тысячи потребителей и 151 социально значимого объекта городского округа Коломна.

Ранее была повышена надежность электроснабжения трех многоквартирных домов на улице Гагарина в Коломне — специалисты «Мособлэнерго» заменили участок кабеля протяженностью 100 метров.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.