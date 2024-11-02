В Коломне продолжают модернизировать контейнерные площадки во дворах

В Коломне работники ЖКХ продолжают обновлять контейнерные площадки во дворах. Возле дома № 18 по улице Красногвардейской демонтированы заглубленные контейнеры для бытового мусора. На месте старой площадки оборудуют новую, с крытым павильоном и выкатными баками для раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории нашего округа — 669 площадок. В этом году мы начали модернизировать те, где используют заглубленные емкости. Все площадки со временем будут оборудованы баками для раздельного сбора отходов», — отметил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.

В прошлые годы на территории Коломны функционировало около 30 контейнерных площадок бункерного типа. Пятикубовые емкости, утопленные до основания, по факту не вмещали такой объем мусора. В середине конструкции часто застревали мешки.

В этом году в администрации округа начали работу по модернизации заглубленных контейнерных площадок. Это одна из мер региональной программы, цель которой — улучшить городскую инфраструктуру и повысить качество уборки. По наблюдению специалистов, в тех местах, где бункеры уже заменили на обычные пластиковые контейнеры, стало чище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.