В Коломне продолжается подготовка к отопительному сезону

МУП «Тепло Коломны» продолжает подготовку котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Как подчеркнул руководитель предприятия Николай Герлинский, сейчас это основная задача, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам Герлинского, на сегодняшний день произведены гидравлические испытания на тепловых сетях от котельных на ул. Гагарина, 26; Озерское шоссе, 34А; проезд Артиллеристов; ул. Гагарина, 78; ул. Юбилейная, 1А; ул. Левшина 14; ул. Савельича 28.

Кроме того, полным ходом ведётся работа по ремонту и замене запорной арматуры, а также ремонтные работы на сетях теплоснабжения по результатам гидравлических испытаний.

График профилактических ремонтов котельных также соблюдается. Уже произведены замены теплосетей и запорной арматуры на ул. Зеленой, 12 — 38 пм; ул. Щорса, 5 — 33 пм; ул. Кутузова, 13-15 — 23пм; ул. Советской, 58 — 173 пм; ул. Левшина, 14 — 27 пм; пер. Кировский, 4 — 35 пм; ул. Ленина, 71-73 — 101 пм; ул. Малышева, 17-19А — 101 пм; ул. Гагарина, 1А — 55 пм; ул. Коломенской, 2А — 16 пм; кв. Текстильщики, 42 — 31 пм.

«Также осуществляются все планово-профилактические ремонты на котельных энергорайонов и благоустройство дворовых территорий по окончании ремонтных процедур. Подготовка к отопительному сезону — серьезный объем работ, включающий в себя приведение всего оборудования и отопительных систем в нормативное состояние, который необходимо выполнить в срок и качественно», — сказал Николай Герлинский.

Все работы по подготовке объектов к отопительному периоду 2024–2025 гг. планируется выполнить до 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.