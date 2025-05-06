В Коломне продолжается газификация по президентской программе

В городском округе Коломна продолжается исполнение программы «Социальная газификация Подмосковья», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этому президентскому проекту к природному газу подключены 12 домов в поселке Сергиевский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий и его семья давно мечтали о переезде из квартиры в собственный дом. Домовладение купили недалеко от Коломны, в крупном поселке Сергиевский, и активно принялись за отделочные работы. Сейчас работы пойдут еще быстрее: в дом по программе социальной газификации специалисты филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» подключили голубое топливо.

Всего в Городском округе Коломна по социальной газификации подключено к газу уже более 2 500 частных домов. Президентский проект реализуется в населенных пунктах, где есть действующая газовая сеть. Жители таких поселений могут подать заявку на бесплатное подведение газопроводов к границам своих участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.