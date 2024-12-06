В Коломне продолжается газификация по президентской программе

Садовое товарищество «Старт» уже несколько лет входит в границы города Коломна, и больше десяти лет в СНТ имеются газовые сети. По президентской программе социальной газификации в первых числах декабря здесь подключили к голубому топливу очередное домовладение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После газификации новенький кирпичный дом будет готов к отделке и затем — к постоянному проживанию. Этот пуск в «Старте» стал 333 подключением газа в дом в городе Коломне.

С каждым годом программа социальной газификации набирает обороты. Подать заявку на участие в ней можно онлайн:

на сайте АО «Мособлгаз»;

в приложении «Личный кабинет клиента»;

на портале единого оператора газификации;

через региональный портал Госуслуг.

Узнать, входит ли населенный пункт в президентскую программу, поможет интерактивная карта газификации. Достаточно найти на карте свой адрес и кликнуть на него. Газовый «огонек» подскажет информацию о подключении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.