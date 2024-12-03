В Коломне продолжается газификация по льготной программе

Порядка 50 жителей городского округа Коломна в 2024 году газифицировали свои дома по программе льготной соцгазификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За работой слесарей Коломенской газовой службы наблюдает хозяйка. Она с нетерпением ждет подключения, чтобы поскорее завершить отделочные работы и перебраться в дом на постоянное житье.

«В этом году уже начала осваивать приусадебный участок. Разбила огород, теплицу поставила. Теперь нужно, чтобы батареи в доме заработали, тогда стяжка быстрее высохнет и можно переезжать, зимовать», — рассказывает женщина.

Существенным подспорьем в газификации этого дома стали региональные льготы. Благодаря им хозяйке удалось существенно компенсировать затраты.

«Если бы не льгота, никогда бы газ не провела!» — отмечает жительница.

За три года действия программы социальной газификации новыми абонентами Мособлгаза стали 233 жителя Коломны и Озер. Многие из них воспользовались правом на льготу, предусмотренным региональным законом «О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Московской области». Узнать подробнее о программе социальной газификации можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.