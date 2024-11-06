В Коломне продолжается газификация деревень по президентской программе

В деревнях Коломны продолжается газификация по президентской программе. Стройку газопроводов по программе социальной газификации в коломенской деревне Нестерово начали осенью прошлого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас, спустя 12 месяцев, к подключению «голубого топлива» готовы 10 домовладений.

На участках двух заявителей из Нестерово сейчас идут строительно-монтажные работы по газификации, которые выполняет «Мособлгаз».

Все работы по газификации коломенцу делают по комплексному договору. Это значит, что газопровод к границе его участка и внутри него построит одна организация — АО «Мособлгаз», она же выполнит подготовку дома к приему газа.

Задать вопросы по социальной газификации можно в чате по городскому округу Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.