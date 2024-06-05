сегодня в 18:46

В Коломне объявлен конкурс на выполнение работ по устройству электроосвещения

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Егорьевск и Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.