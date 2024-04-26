В Коломне объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной № 6 на ул. Юрия Сергеева г. Озеры, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства с поставкой оборудования.
«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской и средств бюджета городского округа Коломна», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В рамках выполнения работ в 2024 году планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1,1 МВт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.