В Коломне объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной № 6 на ул. Юрия Сергеева г. Озеры, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства с поставкой оборудования.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской и средств бюджета городского округа Коломна», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках выполнения работ в 2024 году планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1,1 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.