В Коломне объявлен конкурс на реконструкцию котельной № 6

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции котельной № 6 городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: Реконструкция Котельной № 6 по адресу: Московская область, г. о. Коломна, ул. К. Либкнехта, 38 (в т. ч. ПИР).

Планируется реконструкция котельной № 6 по госпрограмме развития инженерной инфраструктуры на 2023–2028 гг. с установкой новой блочно-модульной котельной и последующим выводом из эксплуатации старой котельной № 6.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.