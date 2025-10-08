В Коломне на улице Гагарина завершают капитальный ремонт кровли

Сезон осенних дождей жители многоквартирного дома № 74 на ул. Гагарина встретят под надежной крышей. Подрядчик, компания «Стройразвитие», практически подошла к финалу капитального ремонта кровли: специалисты выполнили уже 95% от общего объема запланированных мероприятий. На объекте ежедневно трудится бригада из пяти специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная особенность проекта заключается в нестандартной конструкции крыши с мягкими скатами, существенно отличающейся от стандартных плоских покрытий с парапетами. Отказавшись от традиционного рубероида, рабочие применяют современные многослойные наплавляемые рулоны, защищенные сверху слоем специальной минеральной посыпки, обеспечивающей устойчивость покрытия к внешним воздействиям и механическим нагрузкам.

Ремонтные мероприятия стартовали еще в июне текущего года. К концу октября планируется завершить весь комплекс работ, после чего жильцы смогут забыть о проблемах с протеканиями крыши благодаря новому качественному покрытию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.