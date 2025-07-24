В Коломне на очистных сооружениях установят современную систему обеззараживания

На очистных сооружениях в поселке Сергиевский городского округа Коломна в ходе реконструкции установят современную систему очистки и обеззараживания сточных вод. Это позволит возвращать в природную среду более прозрачную воду с меньшим содержанием взвешенных веществ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Принципиальным отличием очистных сооружений в поселке Сергиевский после завершения реконструкции станет процесс биологической очистки. Не останется без внимания и стадия обеззараживания сточной воды: использование ультрафиолетового излучения исключит вторичное загрязнение водоемов. В результате муниципалитет получит практически новые очистные сооружения, которые при грамотной эксплуатации прослужат на благо населения ближайшие полвека», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

На сегодня реконструкция очистных в Сергиевском завершена на 52 процента. На объекте закончены бетонные работы и прокладка ключевых технологических трубопроводов. Работы на очистных сооружениях выполняются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

Завершить реконструкцию планируется к декабрю 2026 года. Обновленные очистные сооружения будут обслуживать более 150 тысяч жителей муниципалитета.

Масштабная реконструкция сейчас завершается еще на одном объекте городского округа Коломна: готовятся к пуску обновленные очистные сооружения в деревне Зарудня, которые обслуживают более 1 500 жителей и шесть предприятий. Также в этом году в муниципалитете капитально отремонтируют пять канализационных сетей и одну сеть водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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