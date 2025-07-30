В Коломне модернизируют тепловые сети и котельные до конца лета

До конца лета в Подмосковье планируется модернизировать свыше 500 объектов теплоснабжения. На территории городского округа Коломна реализуется 14 мероприятий на объектах теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время идут капитальные ремонты участков тепловой сети в поселке Сергиевский, в микрорайоне-1 и на территории больничного городка в Озерах, в коломенском микрорайоне Щурово. Строится новая блочно-модульная котельная в Сосновом бору, идет реконструкция котельной в поселке Заречный, в ближайших планах — строительство котельной на улице Красногвардейской в Коломне.

«До наступления холодов проведем капитальный ремонт и строительство свыше 6,5 км тепловых сетей, запустим новые и обновленные котельные. Все эти работы крайне важны для того, чтобы жители были обеспечены надежным теплом и горячей водой», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.