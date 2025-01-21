В Коломне газифицируют Троицкий храм

Завершен первый этап подключения к газу церкви Пресвятой Троицы в микрорайоне Щурово Коломны. Специалисты филиала «Юго-Восток» «Мособлгаза» выполнили пусконаладку двух кондиционных котлов наружного размещения, которые отныне будут обеспечивать теплом три приходских здания Троицкого храма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Газификация храма и приходских помещений, в числе которых — детский социально-реабилитационный центр и общеобразовательная православная гимназия, позволит перевести отопительную систему Троицкой церкви с дизельного топлива на экономный и экологичный природный газ.

«До газификации наша котельная работала на солярке. В отопительный сезон дизтопливо мы закупали раз в две недели. Каждая такая заправка обходилась примерно в 300 тыс. рублей, а в сильные морозы потребление солярки и, соответственно, расходы на нее увеличивались», — рассказал настоятель Троицкого храма в Коломне протоиерей Алексий Виноградов.

На очереди — выполнение второго этапа газификации церкви и приходских зданий.

Впервые деревянная Троицкая церковь в селе Щурово упомянута в окладных книгах середины XVII века. В 1891–1900 годах на ее месте построен каменный храм с центральным престолом во имя Пресвятой Троицы и двумя боковыми приделами: Введения во храм Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.

Сегодня Троицкий храм является одним из крупнейших социально-ориентированных храмов Подмосковья. При церкви действуют детский православный приют, православная классическая гимназия, социальный центр «Надежда». Также на территории храма есть свой «живой уголок» — мини-зоопарк.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.