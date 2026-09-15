В Коломне до конца года запустят новую котельную

В Коломне специалисты завершают монтаж оборудования новой блочно-модульной котельной на улице Карла Либкнехта, которую планируют ввести в постоянную эксплуатацию до конца 2026 года. Объект обеспечит теплом около 50 домов и социальные учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна завершили основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. С 14 сентября в системе проводят пробные топки.

Одним из ключевых проектов стала модернизация котельной на улице Карла Либкнехта. Теплоисточник мощностью более 10 МВт снабжает густонаселенный район улиц Зеленой и Суворова. В зоне обслуживания находятся около 50 многоквартирных домов, школа, здания университета и студенческие общежития.

«Объект крупный, и мы благодарны губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву: с его поддержкой удалось войти в областную программу и получить необходимое финансирование на полную реконструкцию этого теплового узла», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев во время выезда на котельную 14 сентября.

Рядом со старым кирпичным зданием 1960-х годов строят современный блочно-модульный комплекс. Это решение позволит сократить сроки работ и избежать длительного отключения горячей воды и отопления летом.

Специалисты завершают монтаж и готовятся к пусконаладочным работам. Старое оборудование останется в резерве на время наладки нового комплекса, что позволит не прерывать теплоснабжение. При штатном прохождении проверок котельную введут в постоянную эксплуатацию до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.