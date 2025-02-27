В кол-центре БТИ Подмосковья рассказали, о чем чаще всего спрашивают операторов

Еженедельно операторы кол-центра БТИ Московской области обрабатывают около 350 звонков, поступающих от жителей Подмосковья. С начала года на «горячую линию» областного бюро технической инвентаризации обратились 14 747 граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудники колл-центра отвечают на вопросы, связанные с объектами недвижимости, консультируют по стоимости услуг и перечню документов, необходимых для оформления заказа. При обращении можно не только узнать необходимую информацию по интересующим услугам, но и оставить заявку на предзаказ.

В топ-5 тем, по которым задают жители вопросы, входит:

упрощенная процедура оформления права собственности капитального строения на земельном участке, так называемая «дачная амнистия»;

запросы на предоставление копий архивных документов, которые необходимы для выполнения различных юридических действий;

на третьем месте вопросы, по оформлению и получению технических паспортов на объекты недвижимости;

часто консультируются по согласованию перепланировок жилых и нежилых помещений;

вопросы по определению границ земельных участков и их последующей государственной регистрации.

В прошлом году на «горячую линию» БТИ Московской области поступило более 171 тыс. обращений от жителей Подмосковья.

БТИ Московской области оказывает широкий спектр услуг. Подробную информацию можно найти на официальном сайте ведомства. Позвонить в колл-центр областного БТИ можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (998) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.