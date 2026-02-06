В Клязьме реконструируют водозаборный узел для повышения производительности

В микрорайоне Клязьма городского округа Пушкинский продолжается реконструкция водозаборного узла №3, который обслуживает более 17 тысяч жителей. Работы планируют завершить в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 февраля депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и заместитель главы Людмила Конопатченкова посетили водозаборный узел №3 в Клязьме. Сейчас на объекте ведутся масштабные работы по реконструкции.

Водозаборный узел построен в 1956 году и обеспечивает водой более 17 тысяч человек. После завершения реконструкции производительность объекта увеличится до 4 350 кубометров воды в сутки. В рамках проекта возведут новое здание с насосной станцией и двумя резервуарами для чистой воды объемом по 500 кубометров каждый, а также установят современную станцию водоподготовки.

Планируется строительство трех павильонов с артезианскими скважинами, монтаж современного оборудования и водоподъемных трубопроводов, замена ограждения, обновление инженерных сетей, водовода и кабельных линий. Сейчас на объекте работают семь специалистов, степень готовности составляет около 30%. Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.