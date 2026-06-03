В Клину завершат капремонт дома в Майданове в июне

Капитальный ремонт девятиэтажного дома №4 к1 в микрорайоне Майданово в Клину планируют завершить в июне 2026 года. Сейчас готовность объекта составляет 85%, работы проинспектировал гендиректор фонда капремонта Дмитрий Сватковский, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация фонда капитального ремонта завершает обновление фасада с применением технологии «Термоленд». Строители полностью смонтировали панели утеплителя и восстановили несущую способность конструктивных элементов здания.

Сейчас рабочие обновляют входные группы и отмостку. В ближайшее время начнется замена дверных блоков. Общая строительная готовность дома составляет 85%.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил Кирилл Григорьев.

После осмотра объекта участники инспекции высадили у дома саженцы декоративного кустарника. Завершить все работы строители планируют в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.