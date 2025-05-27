В Клину запустили новую котельную

Новую котельную запустили на пивоваренном предприятии Клина. Старт этого инвестиционного проекта специально приурочили ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая 2025 года. Новая блочно-модульная газо-паровая котельная заработала сегодня на ООО «Глетчер» в Клину. В церемонии запуска нового энергообъекта приняла участие глава городского округа Клин Алена Сокольская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельную построила подмосковная компания «ГазСнабПроект» (г.о. Одинцово) из полностью российских импортозамещенных комплектующих. Котельная состоит из двух котлов мощностью по 3 тонны пара в час. Этой мощности хватит для расширения производства, которое здесь наметили, рассказал директор ООО «Глетчер».

«Сейчас мы производим 600 гектолитров продукции в сутки, расширение производства позволит увеличить объемы до 800 гектолитров в сутки. Планируем сделать это до конца года», — рассказал директор компании Вячеслав Картавин.

Он уточнил, что к собственной котельной предприятие шло долгих 14 лет. Раньше пар, необходимый во всем производственном процессе, приходилось закупать у коммерческих структур. И даже были случаи вынужденного останова производства из-за отсутствия пара. Теперь эти трудности в прошлом. Инвестиции в проект составили порядка 95 миллионов рублей. Котельную будет обслуживать 1 человек, так как она полностью автоматизирована.

«Я поздравляю компанию с успешной реализацией важного инвестпроекта. «Глетчер» сегодня это примерный налогоплательщик, ответственный работодатель и социально-ответственный бизнес - наш партнер в реализации важных инициатив», — отметила глава округа Алена Сокольская.

Напомним, компания «Глетчер» является одним из партнеров в организации фестиваля гастрономии и крафтовой культуры «КлинМайФест». Предприятие также оказывает помощь в организации гуманитарных миссий на Донбасс «Привет из дома. Привет из Клина».

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.