В Клину возведут 6 котельных в 2025 году

В 2025 году в городском округе Клин построят 6 блочно-модульных котельных. Об этом речь шла на плановом совещании у главы округа Алены Сокольской, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Клин реализуется масштабное концессионное соглашение с компанией «Газпром теплоэнерго МО». В 2024 году в рамках данных соглашений построено 5 новых больших котельных в Клину в рамках ухода от морально-устаревшей ТЭЦ (1935 года постройки) и 10 блочно-модельных котельных на селе. С целью повышения надежности теплоснабжения 26 километров старой теплотрассы, чаще всего залегавшей открытым способом и уродовавшей облик города, заменили на новые трубы подземной укладки.

В 2025 году эта важная работа будет планово продолжаться. В округе будут построено 6 блочно модульных котельных на селе — в д. Малеевка, с. Спас-Заулок, д. Бирево, пос. Зубово и две котельные в п. Шевляково. Не менее 8 километров старой теплотрассы заменят на новые коммуникации.

«Эта работа позволяет уходить от безнадежно устаревших объектов — в нашем городе это старая ТЭЦ, это ужасные ржавые трубы, проложенные в прошлые годы по центру нашего старинного и очень красивого города. Города культуры, туризма и ярких впечатлений. А у жителей благодаря этой работе должны от зимы оставаться только приятные впечатления — тепло, комфорт, экономия ресурсов», — сказала Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.