В Клину в 2026 году реализуют 57 проектов по теплоснабжению

В 2026 году в городском округе Клин реализуют 57 мероприятий по строительству и модернизации объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО». Планы обсудили 24 февраля на совещании главы округа Василия Власова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 февраля в администрации городского округа Клин прошло еженедельное совещание главы округа Василия Власова с заместителями и руководителями профильных служб. Одной из ключевых тем стала реализация концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО».

«Сегодня на оперативном совещании с коллегами обсудили дальнейшую работу по строительству и модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Клин в рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО». Всего на 2026 год запланировано 57 мероприятий», — сообщил Василий Власов.

В рамках соглашения планируется построить три блочно-модульные котельные — для ЦОД «Родник», в деревне Аксеново и поселке Зубово, а также два центральных тепловых пункта на улице Мира, 9/6. Кроме того, предусмотрено возведение трех теплогенерирующих установок в деревнях Ямуга, Борки и Соголево.

Также запланирована модернизация девяти объектов теплоснабжения и пяти тепловых сетей, реконструкция и строительство еще девяти тепловых сетей. В рамках ремонтной программы компании намечено 57 мероприятий на 46 объектах, включая капитальный ремонт тепловых сетей на улице Дурыманова и в селе Спас-Заулок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.