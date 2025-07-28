В Клину расширяют парковку возле поликлиники № 2

В понедельник на Бородинском проезде в Клину укладывали новый асфальт. Предварительно здесь сняли старое покрытие. Убрали старые ограждения, провели опиловку сорного кустарника. Устроили новый тротуар вдоль социально-значимых объектов — поликлиники № 2 Клинской больницы и ФОК «Лидер», где тренируются каратисты и пара-каратисты Клина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь будет новая стоянка на 30 машино-мест, часть из них специальной разметкой и знаками маркируют для людей с особенностями здоровья.

Заказчиком работ выступает администрация городского округа Клин.

«Фрезой мы убрали старый асфальт, а теперь будем класть новый слой асфальта, примерно 1 300 кв. м. Толщина асфальта — 5 см», — поделился подробностями Армен Меркумян, представитель подрядной организации.

Помимо двухслойного асфальта общей массой 250 тонн, укладываются более 200 дорожных и почти 100 садовых бордюров.

Здесь уже сделан удобный тротуар. Как только завершатся работы по укладке второго слоя асфальта, нанесут новую дорожную разметку. Все работы планируют завершить до 1 августа.

Работы здесь идут по муниципальной программе благоустройства мест общего пользования во исполнение нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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