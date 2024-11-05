В Клину проводят противогололедную обработку

С 4 ноября сотрудники «Клинского городского хозяйства» начали обрабатывать дороги и тротуары от снежной корки. Где-то работают вручную, где-то на помощь приходят тракторы. Так, в день народного единства на улицы вышли 13 единиц техники, сегодня, 05 ноября количество техники увеличилось до 19 единиц, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я сегодня шел, видел, что трактор работает, посыпает дорожку. Так что все хорошо», — поделился мнением клинчанин Василий К.

На балансе учреждения межквартальные дороги, пешеходные тротуары, общественные пространства, а теперь еще и дворовые территории.

«Аварийные участки, спуски, подъемы и перекрестки автомобильных дорог обрабатываются песко-соляной смесью, а вот пешеходные дорожки и дворы обрабатываются только технической солью. Она растворяет лед, и при этом не оставляет грязь на ботинках», — объяснил заместитель директора «Клинского городского хозяйства» Алексей Джабраилов.

В период гололедицы жителям Подмосковья рекомендуют быть особенно осторожными. Водителям стоит выезжать только на зимней резине или использовать для поездок общественный транспорт. Также автомобилистов призывают избегать на дороге резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.