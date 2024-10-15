В Клину приведены к нормативу 13 контейнерных площадок с января

В нормативное состояние приведено 13 контейнерных площадок в округе Клин с начала года. Теперь на них есть необходимые по стандарту удобный подъезд для коммунальных машин, жесткое основание, крыша и ограничение с трех сторон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в г. о. Клин 650 муниципальных контейнерных площадок в границах МКД и частного сектора. Пик работ по их модернизации пришелся на 2019–2021 годы. В настоящее время ведется работа по отдельным адресам, где требуется поиск решения. Так, в Покровке в этом году модернизировали 2 КП на месте, где была ликвидирована несанкционированная свалка. В поселке 31 Октября КП полностью переформатировали с учетом удобства подъезда коммунальных машин. В Майданово площадку также расширили и сделали удобнее для всех участников дорожного движения в этом микрорайоне.

Парк коммунальной техники в Клину недавно пополнился еще одной новой машиной. Это универсальный самосвал легендарного белорусского бренда «Колас». Объем кузова у которого вдвое больше предыдущего, что повысит эффективность работы коммунальщиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.