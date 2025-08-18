сегодня в 08:12

В Клину построили новую линию освещения длиной более 5 км

В городском округе Клин завершается масштабный проект по созданию новой линии уличного освещения. С июня работы идут вдоль трассы А-108, охватывая всю территорию города. Начались работы в мае–июне со въезда в Клин со стороны Новорижского шоссе в западном микрорайоне. Затем перешли к въезду со стороны Дмитрова. С 15 августа работы развернулись в центре города, на улицах Папивина и Дурыманова. Это завершающий участок работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая протяженность трассы составляет 5,6 км. На ней установят свыше 200 новых опор с современными светодиодными светильниками отечественного производства.

Как сообщила временно исполняющая обязанности главы городского округа Клин Инна Федотова, подрядчик, выбранный ФКУ «Центравтомагистраль», в сентябре проведет тестовые включения и демонтирует старые опоры. Новая линия освещения будет запущена в октябре 2025 года. Это важный шаг для повышения безопасности на дорогах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.