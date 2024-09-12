В Клину построили новую блочно-модульную котельную

сегодня в 18:10

В поселке Раздолье городского округа Клин начала работу в режиме пусконаладочных испытаний новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,25 МВт, которая обеспечит надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение 234 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый объект оснащен тремя водогрейными котлами отечественного производства и функционирует в автоматическом режиме, без присутствия персонала.

Объект построен ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного между компанией, правительством Московской области и администрацией городского округа Клин.

Решение о заключении соглашения было принято в связи с серьезным износом муниципальной теплоэнергетической инфраструктуры городского округа и необходимостью реализации оперативных и долгосрочных мер по ее обновлению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.