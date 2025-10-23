В Клину построили новую блочно-модульную котельную

В рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО» в Клину построили блочно-модульную котельную. Пока на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Все оборудование произведено в России. Сердце котельной — два котла. Их мощности хватает, чтобы обеспечить теплом многоквартирные дома и социальные объекты деревни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Котельная оборудована двумя котлами «Дорогобуж», мощность каждого составляет 1 500 кВт. Объект будет обеспечивать теплом 882 человека, проживающих в 12 многоквартирных жилых домах и 3 социальных учреждения», — пояснила директор Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк.

Концессионное соглашение реализуется в г. о. Клин с 2022 года. Оно предполагает и строительство новых источников теплоснабжения и замену старой теплотрассы на подземную.

В 2024 году в г. о. Клин построено 15 новых котельных, в этом году модернизируется 29 участков тепловых сетей и 30 источников теплоснабжения. В том числе на селе возвели пять блочно-модульных котельных: в Шевлякове, Зубове, Спас-Заулке и Биреве.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.