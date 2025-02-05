В Клину отремонтируют свыше 20 км ЛЭП в 2025 году

Филиал компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в 2025 году в рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Клин отремонтирует 20 трансформаторных подстанций, а также 46 выключателей 6-220 кВ, более 5 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 20 км воздушных линий 35-220 кВ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения.

Будет осуществлена расчистка более 250 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего. Ключевая цель реализации программы — подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.