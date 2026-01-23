В Клину начали впервые проводить диагностику газопроводов в МКД

В Клину стартовала первая техническая диагностика газопроводов в многоквартирных домах, которая проводится спустя 30 лет после ввода объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину впервые проводится техническая диагностика газопроводов в многоквартирных домах. Проверка началась 23 января с домов на улице 60 лет Комсомола. Диагностика проводится спустя 30 лет после ввода газопровода в эксплуатацию, далее ее будут повторять раз в пять лет.

Специалисты оценивают качество сварных швов, состояние лакокрасочного покрытия и толщину труб, чтобы определить пригодность газопровода для дальнейшей безопасной эксплуатации. В случае выявления несоответствий требованиям «Мособлгаз» приостановит газоснабжение, а управляющая компания проведет необходимый ремонт.

Для проведения работ управляющая компания привлекла лицензированную подрядную организацию с обученными специалистами. Проверка проводится в каждом подъезде с использованием газоанализатора, ультразвукового толщиномера и термоанемометра.

Главный инженер «ЖЭУ-7 Клин» Иван Седов призвал жителей предоставить мастерам доступ в квартиры для проверки газовых труб, подчеркнув важность безопасности.

До середины февраля планируется обследовать газопроводы в 68 домах под управлением компании «ЖЭУ-7 Клин». В ближайшее время проверки пройдут на улицах 60 лет Комсомола, 60 лет Октября, Гагарина и Дзержинского. О датах диагностики жителей информируют через домовые и территориальные чаты, а также объявления на информационных досках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.