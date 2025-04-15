В Клину монтируют уличное освещение

Улица Литейная в Клину нуждается в дополнительном освещении. Прежде, чем установить фонари необходимо очистить территорию. Этим занимается учреждение «Клинспас». Работы по ликвидации деревьев, измельчению остатков, корчеванию пней и вывозу отходов продлятся 2-3 дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас задействован подъемник и на всякий случай еще аварийно-спасательный автомобиль. То есть если что, чтобы мы сразу выехали уже на выезд. Уже по предназначению» — рассказал старший смены «Клинспас» Андрей Кудашов.

Работы проводятся на протяжении светового дня. Но не только сотрудники «Клинспаса» трудятся на объекте. Электромонтажники компании «ЭнергоКомпозит» также приступили к делу.

«На данный момент мы забуриваем, фундаменты ставим, в дальнейшем будем заливать бетоном, монтировать опоры, потянем сиб, будем вешать кронштейны, фонари. Освещать будем город» — прокомментировал Николай Дырявых электромонтажник ООО «ЭнергоКомпозит».

Проводится обширный комплекс работ по определению расположения кабелей, канализации, водопроводных и газовых труб. Всего на улице Литейной установят 51 фонарь.

Новая линия уличного освещения будет смонтирована вдоль трассы А-108 в границах всей городской черты — от въезда в город со стороны ОАО «Геркулес» и до выезда из Клина в сторону Дмитрова.

Протяженность трассы — 5,6 км, это свыше 200 новых опор освещения и светильников. Завершить работы планируют к октябрю текущего года.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.