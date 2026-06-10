В Клинском округе перенесли отключения воды из-за фестиваля

График отключения горячей воды скорректировали в Клинском округе на период проведения фестиваля искусств П. И. Чайковского с 26 июня по 5 июля. В это время котельные не будут останавливать на планово-предупредительный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клинском округе продолжается планово-предупредительный ремонт котельных с временным отключением горячего водоснабжения. Работы уже прошли почти на двух десятках объектов. Специалисты отмечают, что такие меры необходимы для надежной и бесперебойной работы оборудования в предстоящий отопительный сезон, предотвращения аварий и повышения эффективности теплоснабжения.

Глава округа Василий Власов на плановом совещании обратил внимание коммунальных служб на важность своевременного информирования жителей о сроках отключений.

«Житель должен быть четко информирован. Он за эту услугу платит, он живет в XXI веке и имеет право этой услугой пользоваться. А наша обязанность вместе с Газпромом эту услугу вовремя оказать», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В связи с проведением Фестиваля искусств П. И. Чайковского, который пройдет в Клину в 12-й раз, сроки остановки котельных будут перенесены. Обновленный график размещен на сайте администрации округа и на информационных ресурсах управляющих организаций.

В администрации также отметили, что продолжительность плановых работ постепенно сокращается: ряд котельных останавливают не на 14 дней, а на 10 и даже на 7 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.