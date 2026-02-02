В Казани продлили действие плана «Буран» из-за аномального снегопада

Власти Казани во главе с мэром Ильсуром Метшиным приняли решение о продолжении действия усиленного режима «Буран» в связи с аномальными снегопадами, обрушившимися на столицу Татарстана, сообщает inkazan.ru .

По словам Метшина, текущая неделя стала самой снежной этой зимой. Экстремальные снегопады, прошедшие за пять дней, обеспечили 70% месячной нормы осадков, что создало серьезные трудности на дорогах города.

30 января в Казани был введен в действие план «Буран», который позволил задействовать в уборке снега специализированную технику различных городских организаций и предприятий.

Благодаря предпринятым мерам в течение 1 февраля на улицах города работало беспрецедентное количество машин — 1 353 единицы, ими за одну ночь было вывезено 38 тыс. тонн снега. Всего же за январь было утилизировано 474 тыс. тонн снежной массы, что вдвое превышает объем, вывезенный за весь предыдущий зимний период.

«Рекордные показатели зимы 2024 года также превышены. По состоянию на 2 февраля в Казани выпало на 10 мм осадков больше, чем в 2024 году. Что такое 10 мм? Это до 20 см снега», — заявил Метшин.

Он заверил, что, несмотря на интенсивные снегопады, транспортного коллапса в городе не наблюдается, движение осуществляется, однако большое количество жалоб поступает от жителей по поводу уборки придомовых территорий.

Администрация города рекомендует жителям учитывать сложные погодные условия и заблаговременно планировать свои маршруты, чтобы избежать опозданий. Все городские парковки сегодня предоставляются бесплатно.

