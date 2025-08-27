В Кашире завершен капитальный ремонт подъездов

Комиссия посетила дом № 45 по проспекту Ильича в Шатуре. За летний период в трех подъездах данного МКД был проведен капитальный ремонт. Работы велись по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для обеспечения комфортного проживания жителей произведена замена оконных блоков, почтовых ящиков, информационных стендов. Выполнены работы по окраске стен и потолка, отремонтированы входные группы», — рассказала начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.

Для ремонта использовались качественные материалы. Работы велись в тесном контакте с жителями. Подрядчик согласовывал цвет потолков, стен, входных групп с жильцами дома.

«В этом доме я проживаю давно. Мы очень довольны. Наконец-то на нас обратили внимание. У нас такой дом был: на первом этаже сплошной грибок, его весь счистили, смыли, сейчас покрасили, вообще дом не узнать», — поделилась впечатлениями Маргарита Становова, жительница дома.

Все этапы ремонта проходили под контролем инспекторов регионального управления технадзора. Всего у этого подрядчика в работе было 11 подъездов. Все ремонты выполнены, приступили к сдаче.

Цель проверки — выявить отсутствие и отклонения от строительных норм и правил. На сегодняшний момент Управление технического надзора капитального ремонта принимает участие и в приемке работ, и в проверке исполнительной документации. Подрядная организация выполнила работы в полном объеме. Претензий к качеству нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.