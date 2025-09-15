В Кашире завершается строительство котельной

На первой Дзержинской улице завершается строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт. На объекте побывал глава городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с профильными специалистами. Они встретились с подрядчиком, ведущим работы. Разговор шел о сроках запуска этого объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время в котельной выполняются внутренние работы по электросетям и опрессовка трубопровода. Проводятся и подключения объекта к наружным сетям инженерно-технического обеспечения. Окончание монтажа и проведение пуско-наладочных работ запланированы на 5 октября. Тепло от новой блочно-модульной котельной получат здания 4-х социально значимых объектов - школы №9, подстанции скорой медицинской помощи, полиции, патологоанатомического отделения Каширской больницы.

Строительство данной БМК выполняется в рамках масштабной программы модернизации системы теплоснабжения округа, которая реализуется администрацией муниципалитета при поддержке Правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.