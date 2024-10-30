В Кашире заготовлено 250 тонн песко‑соляной смеси к зиме

Коммунальные и дорожные службы в городском округе Кашира завершают подготовку к зиме. Синоптики прогнозируют, что будет много снега этой зимой, поэтому готовиться к сезону рабочие начали заблаговременно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В целях подготовки общественных территорий округа к зимнему содержанию был проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и комфорта людей в зимний период. В МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» числится 150 человек, которые обеспечивают работу предприятия и работу при самых сложных зимних условиях — обильных и длительных снегопадах, частых переходах температуры воздуха через нулевую отметку. Для обработки дорог и тротуаров от наледи в городском округе Кашира предприятие закупило более 430 тонн соли и 250 тонн пескосоли.

Ранее в городской округ Кашира был передан для работы один экскаватор-погрузчик. Данная техника окажет помощь в уборке снега и наледи в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.