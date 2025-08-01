В Кашире зафиксировали еще 8 случаев незаконного сброса строительного мусора

В городском округе Кашира системы видеонаблюдения «Безопасный регион» зафиксировали 8 случаев незаконного сброса строительного мусора за неделю. Камеры своевременно зафиксировали нарушителей, а благодаря сохранившимся записям им будет назначен соответствующий штраф. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Утилизация строительных отходов должна осуществляться в соответствии с установленными правилами. Нарушители, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, могут быть привлечены к ответственности по упрощенной схеме.

Размер штрафов варьируется: граждане могут заплатить до 70 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тысяч, а юридические — до 200 тысяч рублей.

Жители Подмосковья и городского округа Кашира должны утилизировать отходы по месту жительства, где у них заключен договор с региональным оператором. Выбрасывать строительные отходы в контейнеры для бытовых тоже запрещено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.