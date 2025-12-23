В Кашире установили новую подстанцию для увеличения мощности электроснабжения ЦРБ

В середине декабря в Кашире специалисты «Мособлэнерго» установили современную трансформаторную подстанцию КТП-124 мощностью 630 кВА для центральной районной больницы на Больничной улице. Комплекс больницы включает терапевтический и инфекционный корпус, прачечную, помещение для кислородной терапии и пищеблок.

Новая подстанция заменяет прежнюю мощностью 400 кВА. В ходе работ энергетики проложили шесть дополнительных линий электропередачи общей длиной 250 метров: одну кабельную линию КЛ-10 кВ и пять ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Для кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4 кВ установили четыре железобетонные опоры и заменили неизолированный провод на самоизолированный длиной 70 метров.

Благодаря новым энергообъектам мощность подачи электроэнергии для больницы увеличится с 150 до 500 кВт, а учреждение получит вторую категорию надежности электроснабжения с двумя независимыми источниками питания. В «Мособлэнерго» отметили, что социально значимые проекты по технологическому присоединению выполняются в приоритетном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.