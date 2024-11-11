В Кашире прошел смотр техники к зимнему периоду

В подмосковной Кашире проверили готовность коммунальной техники к зиме, сообщили в пресс-службе округа.

ООО «Жилресурс», МУП «Водоканал» и другие предприятия продемонстрировали готовность работать в зимних условиях. Они проводят уборку муниципальных дорог, общественных пространств и зон отдыха, внутриквартальных дорог, тротуаров, дворов. В наличии — тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили, снегоотбрасыватели и необходимый инвентарь.

Представители сферы благоустройства, коммунальных служб, дорожных организаций отчитываясь главе городского округа Каширы Михаилу Шувалову, доложили, что задействованная в зимний период техника обеспечит очистку дорог и тротуаров от снега и наледи, закуплена в нужном количестве песчано-соляная смесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.