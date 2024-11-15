В Кашире прошел прием жителей по вопросам отопления

Выездную администрацию по вопросам отопления провели в офисе территориального отдела Каширский. Более двух десятков жителей пришли на прием к представителям управляющих компаний, обслуживающих Каширу-2, а также к заместителям главы округа. Все проблемные адреса были взяты в работу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Управляющие компании продолжают проводить наладку отопления в домах жителей Каширы-2. В целом, у людей остаются точечные проблемы. К примеру, у кого-то в квартире не во всех комнатах есть отопление. И жители это озвучили. Были вопросы и по температуре подачи теплоносителя. И прием стал хорошей возможностью для жителей задать свои вопросы профильным специалистам управляющих компаний напрямую с тем, чтобы ускорить решение имеющихся проблем», — отметила заместитель главы округа Светлана Зосимова.

Кроме того, жители получили разъяснения по поводу сумм оплаты за общедомовые нужды, которые дала начальник сектора ЖКУ территориального управления «Кашира» ООО «МособлЕИРЦ» Ольга Чирина.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.