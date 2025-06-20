В Кашире прошел форум «Управдом»

Ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» состоялся в здании окружной администрации. Он прошел в форме диалога с жителями, которые задавали вопросы представителям местной власти, областных структур и организаций, управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работы форума обсудили подготовку МКД к осенне-зимнему периоду 2025-2026. Были также рассмотрены вопросы о переходе на электронный единый платежный документ и проведение электронных общих собраний в системе ГИС ЖКХ МО. Кроме этого, жителям напомнили о безопасном использовании газового оборудования в многоквартирных домах.

На вопросы жильцов многоэтажных домов ответили начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Алексей Варакин, заместитель начальника территориального отдела № 3 управления Юг министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Аркадий Уваров, председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко. Они дали разъяснения жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.