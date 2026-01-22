В Кашире продолжаются работы по очистке кровель

С 20 по 23 января управляющие компании городского округа Кашира активно ведут работы по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевые цифры за период:

ООО «Жилресурс»

• Очищено: 42 кровли

• К очистке запланировано: 94

• Задействовано: 7 чел., 1 ед. техники

• Вывезено снега: 65 м³

ООО УК «ЖКХ без границ»

• Очищено: 39 кровель

• К очистке запланировано: 156

• Задействовано: 9 чел., 2 ед. техники

• Вывезено снега: 85 м³

МУП «Водоканал»

• Очищено: 2 кровли

• Работали: 2 чел., 2 ед. техники

Работы проводились по адресам, включая:

• мкр. Ожерелье, ул. Пионерская

• г. Кашира, ул. Металлургов

• г. Кашира, ул. Гвардейска

• г. Кашира, ул. Советская

• и другие

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.