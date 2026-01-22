В Кашире продолжаются работы по очистке кровель
Фото - © Администрация г.о. Кашира
С 20 по 23 января управляющие компании городского округа Кашира активно ведут работы по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ключевые цифры за период:
ООО «Жилресурс»
• Очищено: 42 кровли
• К очистке запланировано: 94
• Задействовано: 7 чел., 1 ед. техники
• Вывезено снега: 65 м³
ООО УК «ЖКХ без границ»
• Очищено: 39 кровель
• К очистке запланировано: 156
• Задействовано: 9 чел., 2 ед. техники
• Вывезено снега: 85 м³
МУП «Водоканал»
• Очищено: 2 кровли
• Работали: 2 чел., 2 ед. техники
Работы проводились по адресам, включая:
• мкр. Ожерелье, ул. Пионерская
• г. Кашира, ул. Металлургов
• г. Кашира, ул. Гвардейска
• г. Кашира, ул. Советская
• и другие
Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.