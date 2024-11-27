В Кашире призовут к ответственности нарушителей за незаконный выброс мусора

Перенос контейнерной площадки с улицы Железнодорожной в городском округе Кашира привел к тому, что жители стали оставлять пакеты с бытовыми отходами на месте, где она находилась, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Контейнерную площадку демонтировали в соответствии с предписанием прокуратуры, предложив в качестве альтернативы подомовой вывоз бытовых отходов. Однако жители отказались от предложенного решения.

По поручению главы городского округа Кашира, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова профильные службы разместят объявление со ссылкой на предписание прокуратуры и установят камеры наблюдения. Будут также организованы рейды для выявления нарушителей, сбрасывающих мусор в неустановленном для этого месте.

За выброс мусора в подъездах многоквартирных домов, в общественных местах, зданиях ответственность установлена ст. 6.4 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа:

для физических лиц — от 500 до 1 000 рублей;

для должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей;

ИП — от 1 000 до 2 000 рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток);

для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.