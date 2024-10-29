В Кашире построили и запустили современную котельную в 2024 г

В Подмосковье активными темпами идет реализация краткосрочных мероприятий по капремонту, реконструкции и строительству объектов теплоснабжающего комплекса. Всего в 2024 г. будет выполнено 170 мероприятий по модернизации 39 котельных и центральных тепловых пунктов, 185 км тепловых сетей. Работы проводятся в каждом городском округе под контролем областного Минэнерго и не влияют на прохождение отопительного сезона. Не исключение — г. о. Кашира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории г. о. Кашира в текущем году в рамках региональной Госпрограммы теплоэнергетики построили современную блочно-модульную котельную (БМК) мощностью 2,0 МВт на ул. Стрелецкой. Источник теплоснабжения уже запущен в работу и подает тепло и горячую воду в 14 многоквартирных домов и один социальный объект. При этом на БМК продолжаются работы по благоустройству, их планируется завершить в начале ноября.

В г. о. Кашира предполагается реализация и долгосрочной программы мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Всего за период с 2024 по 2028 г. в округе будет выполнено 30 мероприятий на сумму более 3 млрд рублей.

В 2025 году специалисты проведут масштабную работу по капитальному ремонту, реконструкции и строительству более 36 км тепловых сетей. Это, к примеру, капитальный ремонт участков сетей в д. Горки вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Клубная, Советский проспект, капитальный ремонт участков сетей от котельной № 2 в мкр. № 3, реконструкция участков сетей в районе ул. Больничной, строительство сетей горячего водоснабжения и автоматизированного центрального теплового пункта (ЦТП) № 5 в районе ул. Центральной, строительство тепловых сетей по ул. Клубной и др. Также в следующем году в Кашире построят еще 3 современные БМК: на ул. Коммунистической, ул. Ильича, ул. 1-й Дзержинской.

В 2026–2028 гг. работы по модернизации теплоснабжения в округе продолжатся. В планах на этот период — реконструировать и построить еще более 13 км тепловых сетей, а также модернизировать котельную в д. Кокино, построить 2 БМК в д. Топканово и д. Богатищево и 3 ЦТП в районе ул. Металлистов, в районе ул. Клубной, в районе ул. Больничной.

Ключевая цель проводимых мероприятий — значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры Подмосковья, повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды потребителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года.

«В рамках долгосрочной программы модернизации теплоснабжающего хозяйства мы запланировали модернизацию 386 котельных и центральных тепловых пунктов, 611 км тепловых сетей на сумму более 90 млрд рублей — это беспрецедентный объем вложений, который позволит нам резко повысить качество коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в регионе», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.