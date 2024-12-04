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В Кашире построили две новые трансформаторные подстанции в 2024 году

Тема повышения надежности электроснабжения стала одной из основных на прошедшем совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами Правительства региона и главами муниципалитетов. В регионе реализуется программа повышения надежности электроснабжения. В рамках нее в г. о. Кашира АО «Мособлэнерго» построила две новые трансформаторные подстанции в деревнях Горки и Базарово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также проведена замена высоковольтного оборудования на РТП-11 в микрорайоне Кашира-3. Выполнены и другие работы.

В декабре этого года планируется прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ на школу № 10 и ее дошкольное отделение в микрорайоне Ожерелье.

Расчистку линий, замену опор и проводов, ремонт трансформаторных подстанций провели в этом году в округе и энергетики ПАО «Россети Московский регион».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.